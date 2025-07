El histórico Club Atlante informó que a partir del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano, sus partidos como local serán transmitidos por el canal Hi! Sports TV.

Por tal motivo a continuación te compartimos dónde podrás ver la señal del canal deportivo Hi! Sports TV en México, así como el precio que tendrá este servicio.

Cabe señalar que la señal de Hi! Sports TV comenzó en México a principios de 2022, por lo que es considerado uno de los nuevos canales deportivos que busca ofrecer una gran variedad de contenido a los usuarios, sumando ahora transmisiones de un equipo de futbol como el Atlante.

Hi! Sports TV: Dónde podrás ver la señal en México

Tras darse a conocer que el canal Hi! Sports TV transmitirá los partido del Atlante, muchos aficionados se han preguntado dónde se podrá ver esta señal.

Y es que pese a ser un canal deportivo relativamente de nueva creación, cuenta con una gran variedad de opciones para seguir la señal en México. Una de ellas es a través de redes sociales :

YouTube Hi! Sports TV

Facebook Hi! Sports TV

No obstante, estos canales no son la única opción, pues a través de varios sistemas de cable también podrás disfrutar de todo el contenido que Hi! Sports TV tiene preparado para los aficionados a los deportes:

Total Play - canal 517

SKY - canal 564/1564

Izzi - canal 532

MVS Hub - canal 514

Dish - canal 337/837

StarTV - canal 521

De este modo no habrá pretexto para perderte la señal de Hi! Sports TV y todo lo que tienen para ofrecer respectivo a una gran variedad de deportes, tanto nacional como internacional.

Hi! Sports TV (Hi! Sports TV / FB )

Hi! Sports TV: cuál es su precio en México

Una vez que ya conoces cuáles son los canales de transmisión de Hi! Sports TV, es importante mencionar cuál es su precio en México .

Y es que hasta el momento todas sus transmisiones no tienen ningún costo alguno, pues se trata de un servicio que se ofrece de manera gratuita.

Esto es posible gracias a sus transmisiones en YT o Facebook, con lo que los aficionados al deporte podrán disfrutar sin pagar algo adicional por un gran contenido deportivo.