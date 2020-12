Burger King trae a México su hamburguesa hecha a base de plantas

La Whopper Vegetal es la hamburguesa hecha a base de plantas de Burger King



Burger King ha anunciado la llegada de su Whopper Vegetal a México, su hamburguesa hecha completamente a base de plantas q ue se elabora con “carne que no es carne” de la empresa Impossible Foods.

El anuncio de esta nueva hamburguesa hecha con plantas fue anunciada desde abril del año pasado con la leyenda de que olía y sabía a carne pero en realidad no lo era; la cual posee 0 gramos de colesterol y 12 gramos de grasa.

No obstante, todo parece indicar que la hamburguesa no será anunciada como una alternativa vegetariana pues de acuerdo a Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King, no puede ser considerada como vegana ya que se cocina en la misma parrilla que los productos que la contienen.

Asimismo, durante una conferencia, Hermosillo anunció que de acuerdo a sus estudios de mercado, al menos el 28% de los mexicanos está en busca de consumir menos carne ya sea por cuestiones de salud, conciencia animal o sustentabilidad.

La carne utilizada para la Whopper Vegetal está compuesta a base de hemoproteínas proteínas vegetales, proteína de soja, proteína de papa, aceite de coco, aceite de girasol, sal y levadura; y otras más que simulan el sangrado de una carne.

Si alguna vez te preguntaste a qué sabe ese lindo arbolito 🌳 que ves por tu ventana, la respuesta es: a #Whopper. 🤣🍔🔥👑 Prueba la Nueva #WhopperVegetal. pic.twitter.com/PXy1d13UeM — burgerkingmx (@BurgerKingMX) — burgerkingmx (@BurgerKingMX) November 30, 2020

El director de marketing de Burger King en México apuntó que, contrario a lo que se pensaría respecto a las ventas ante la contingencia provocada por el Covid-19, se han registrado ventas aceleradas gracias a las campañas que han sacado, en especial por los pedidos a domicilio que han registrado.