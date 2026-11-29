El director de Operaciones de Bosque Real, León Salame, encabezó el festivo encendido del árbol navideño en el fraccionamiento residencial, marcando el inicio de las celebraciones de fin de año ante centenares de familias y vecinos.

Durante el evento, el director León Salame estuvo acompañado por las actrices Fernanda Castillo e Irina Baeva, así como por el productor Erik Hayser, quienes participaron junto con los asistentes en el conteo regresivo previo al encendido de luces y pirotecnia en la explanada del Bosque Real Hub.

Tras iluminarse el árbol, nieve artificial cayó sobre el público asistente, generando entusiasmo entre niñas, niños y padres de familia que se dieron cita en la explanada.

Por quinto año consecutivo iniciamos el Christmas Magic del complejo residencial Bosque Real, donde habitan 35 mil familias y que esperan cada año estas fiestas. León Salame, director de Operaciones de Bosque Real

Talleres infantiles y próxima instalación de pista de hielo

El directivo destacó que las celebraciones comunitarias dentro del desarrollo crecen cada año, sumándose a festividades como el Día de las Madres y Halloween, entre otras actividades de integración vecinal.

Asimismo, informó que para estas fiestas decembrinas se instalará una pista de hielo en el kiosco del parque, donde podrán patinar todos los residentes de Bosque Real. Antes del encendido oficial, los asistentes disfrutaron de talleres infantiles de esferas, pintacaritas, cuentacuentos, personajes navideños y duendes.