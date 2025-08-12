Como parte de la colección de 100 años de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri Cri” , Correos de México ha lanzado una estampilla conmemorativa del Gato del Barrio.

Acá te decimos su precio y cómo podrás conseguir la estampilla de la popular canción.

Correos de México: Precio de la estampilla de Gato del Barrio de Cri-Cri

El precio de la estampilla del Gato del Barrio de Cri-Cri en Correos de México es de 6.50 pesos mexicanos.

Estampilla Gato del Barrio de Cri- Cri (especial)

Actualmente una estampilla conmemorativa en Correos de México puede costar de 30 a 5 pesos; por lo que la coleccionable de Cri-Cri se mantiene en un precio estándar.

¿Cómo conseguir la estampilla del Gato del Barrio de Cri-Cri en Correos de México?

Correos de México ha habilitado 3 maneras de conseguir la nueva estampilla del Gato del Barrio por aniversario de Cri-Cri; acá te las compartimos:

Tienda Filatélica Virtual (tienda.sepomex.gob.mx/SEPOMEXtienda/) CorreosClic (correosclic.gob.mx) Tienda Filatélica Física: Segundo Piso del Palacio (Tacuba 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX)

A pesar de que Correos de México ha habilitado 3 opciones para conseguir la estampilla conmemorativa, usuarios han reportado que, hasta el momento, aún no se encuentra disponible para pedirla en los sitios web.

Por lo que te recomendamos, en dado caso de querer el coleccionable, acudas directamente al Palacio Postal.

Correos de México celebra 100 años de la colección de Cri-Cri

Además de la celebración de los 100 años de la colección de Cri-Cri, Correos de México ha lanzado la estampilla del Gato del Barrio por Día Internacional del Gato (8 de agosto).

Parte de esta conmemoración, es la elección de rendirle honor al personaje de la canción popular del Gato del Barrio.

Esta efeméride fue impulsada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, con el objetivo de sensibilizar el trato a los felinos.