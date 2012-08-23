Grupo Radio Centro (GRC), a través de 93.9 Holdings, adquirió los activos de la estación de radio estadounidense KXOS-FM, propiedad de Emmis Communications Corporation, por 85.5 millones de dólares.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la radiodifusora informó que a fin de financiar esta adquisición, pidió un préstamo por 90 millones, garantizado por GRC y ciertas de sus subsidiarias operativas, con Credit Suisse Securities, entre otros.

En este sentido, la compañía precisó que este acuerdo contempla dos plazos para pagar la deuda, de cinco y siete años, la cual contempla una amortización gradual programada; asimismo, limita su capacidad de endeudamiento, el pago de dividendos, la prenda de activos y las transacciones con afiliadas.

Además, precisó que como consecuencia de la adquisición, el acuerdo firmado entre GRC y Emmis para la programación y comercialización local para la estación de radio KXOS-FM ha finalizado, por lo continuará proveyendo contenidos y vendiendo tiempo publicitario.