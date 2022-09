En redes sociales, una mujer fue denunciada por robarse la nómina de una empresa e irse de viaje a Bélgica.

En su cuenta de Twitter, el usuario @viilla_ denunció que en la mañana recibió el mensaje de una mujer, ex empleada de RH de la compañía, la cual decidió robarse la nómina e irse de viaje a Bélgica.

De acuerdo con el cibernauta, la mujer “se fugó con la nómina” de la empresa y argumentó que había problemas con el banco, cuando en realidad decidió irse con el pago de los empleados al país europeo.

El mensaje, adjunta unas capturas de mensajes de la mujer, en las cuales se puede leer que ya no se va a presentar a la oficina, pues dice que decidió irse de viaje a Bélgica y que espera que pronto encuentren su reemplazo.

Al ser cuestionada sobre porque no depositó la nómina, la ex empleada de RH responde que ya no trabaja con su jefe y éste al final expresa que tomarán acciones legales.

Mujer es denunciada por robarse la nómina e irse de viaje a Bélgica (@viilla_ / Twitter)

Mujer que fue denunciada por robarse nómina se vuelve viral; usuario dice que se trató de una broma a amistad

Como era de esperarse, la situación del usuario @viilla_ en la cual denunció a la mujer por robarse la nómina, se volvió viral.

Por lo cual, cibernautas en redes sociales comenzaron a cuestionar si éste era dueño de la empresa, incluso algunos le expresaron que sus controles internos estaban mal y les sugirieron contratar a auditores para corregir la situación.

“Espero cuenten con todo el apoyo de la autoridad correspondiente y den con ella. ¡No se vale que por traer arma larga se sientan así de impunes!”, fue uno de los comentarios que la publicación recibió.

No obstante, tiempo después el usuario de Twitter aseguró que la situación era ficticia, pues afirmó que el caso de la ex empleada de RH en realidad se trató de una broma hacia una amistad.

Incluso, la misma mujer que fue acusada por el robo de nómina y el viaje hacia Bélgica, respondió la publicación.