Llega el mes de abril y con él inicia el periodo para cumplir con la declaración anual SAT 2026. Acá te contamos todos los detalles que se deben saber.
Como ocurre cada año, los contribuyentes cuentan con un mes para cumplir con su obligación, es decir que la fecha límite para presentarla es el 30 de abril de 2026.
Pero, ¿quiénes son los que están obligados a presentar la declaración anual SAT 2026? Te contamos todo lo necesario sobre el informe fiscal para que no se te pase nada.
Declaración anual SAT 2026: ¿Quiénes están obligados a presentarla?
De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los trabajadores que están obligados a presentar la declaración anual SAT 2026 son los siguientes:
- Profesionistas independientes que emiten recibos de honorarios
- Personas que obtienen ingresos por rentar inmuebles como casas, departamentos, locales o terrenos
- Contribuyentes con actividades empresariales como negocios propios, sin importar el tamaño o giro
- Quienes reciben ingresos por cuentas bancarias, inversiones o préstamos
- Personas que reciben utilidades de acciones o sociedades
- Trabajadores que tuvieron más de un empleador en el mismo año y en consecuencia recibieron salarios de dos o más patrones
- Personas físicas que rebasaron ingresos superiores a 400 mil pesos en el ejercicio fiscal
- Quienes obtuvieron ingresos por venta de bienes o indemnizaciones laborales
Declaración anual SAT 2026: Así puedes hacer el trámite
Si eres uno de los contribuyentes que está obligado a presentar su declaración anual SAT 2026, solo debes seguir estos pasos para poder completar con el requisito:
- Ingresa al portal del SAT, sat.gob.mx
- Entra al minisitio de Declaración Anual
- Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma
- Revisa que información precargada de ingresos, retenciones y deducciones registradas por patrones, bancos o instituciones sea correcta
- Captura tus deducciones personales y agrega gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, donativos y seguros de gastos médicos
- Verifica el cálculo automático de tu ISR anual
- Haz clic en enviar y guarda el acuse de recibo electrónico que es tu comprobante oficial de cumplimiento
- Realiza pago o solicita devolución
- Si tienes impuesto a pagar usa la línea de captura en banco o en línea, si tienes saldo a favor pide devolución automática en el sistema