Llega el mes de abril y con él inicia el periodo para cumplir con la declaración anual SAT 2026. Acá te contamos todos los detalles que se deben saber.

Como ocurre cada año, los contribuyentes cuentan con un mes para cumplir con su obligación, es decir que la fecha límite para presentarla es el 30 de abril de 2026.

Pero, ¿quiénes son los que están obligados a presentar la declaración anual SAT 2026? Te contamos todo lo necesario sobre el informe fiscal para que no se te pase nada.

Declaración anual SAT 2026 (Eduardo Díaz/Sdp)

Declaración anual SAT 2026: ¿Quiénes están obligados a presentarla?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los trabajadores que están obligados a presentar la declaración anual SAT 2026 son los siguientes:

Profesionistas independientes que emiten recibos de honorarios

Personas que obtienen ingresos por rentar inmuebles como casas, departamentos, locales o terrenos

Contribuyentes con actividades empresariales como negocios propios, sin importar el tamaño o giro

Quienes reciben ingresos por cuentas bancarias, inversiones o préstamos

Personas que reciben utilidades de acciones o sociedades

Trabajadores que tuvieron más de un empleador en el mismo año y en consecuencia recibieron salarios de dos o más patrones

Personas físicas que rebasaron ingresos superiores a 400 mil pesos en el ejercicio fiscal

Quienes obtuvieron ingresos por venta de bienes o indemnizaciones laborales

SAT (Mario Jasso / Mario Jasso)

Declaración anual SAT 2026: Así puedes hacer el trámite

Si eres uno de los contribuyentes que está obligado a presentar su declaración anual SAT 2026, solo debes seguir estos pasos para poder completar con el requisito: