Costco y Sam’s Club tienen ofertas hoy al 11 de agosto 2025, te contamos cuáles son la lista de descuentos.
Las ofertas de este fin de semana también abarcarán este domingo 10 de agosto y 11 de agosto.
Las cuponeras de ofertas podrán ser utilizadas por los socios de estos establecimientos en distintos departamentos.
Costco y Sam’s Club ofertas hoy al 11 de agosto 2025: conoce las mejores ofertas
Las mejores ofertas que dan Costco y Sam’s Club hoy al 11 de agosto 2025 y también el domingo 10 de agosto son desde productos de electrodomésticos, tecnología, hasta línea blanca.
Algunas de las mejores ofertas te las presentamos con esta lista de descuentos para hoy 11 de agosto:
- Pantalla de LG 55 pulgadas de modelo QNED 4K Smart TV con lo que ahorras hasta $4,000 pesos porque de un costo original de $13,499 pesos se va hasta los $9,499 pesos en Costco
- Smart Watch Garmin en productos seleccionados de los que obtendrás hasta un 20% de descuento o pagos de hasta 3 meses sin intereses; sin embargo esta oferta sólo está disponible en línea en Sam’s Club
- Lavasecadora eléctrica LG de 22 a 31kg con pedestal tiene un descuento de hasta $8,000 pesos de su precio original de $27,000 pesos a $19,900 pesos en Costco
- Kit de regreso a clases para universitarios, incluye; Laptop Ipad 1, mochila, audifónos por $8,499 pesos, disponible para compras en línea en Sam’s Club
Costco y Sam’s Club ofertas hoy al 11 de agosto 2025: cómo obtener una membresía en Sam’s Club
La manera más fácil de también acceder a más benenficios de Costco y Sam’s Club es volviéndose socio de cualquiera de estas dos tiendas para poder aprovechar más ofertas directas.
A continnuación te decimos cómo obtener una menbresía en Sam’s Club:
- Acudir de manera presencial a una de las tiendas de Sam’s Club que se ubican en toda la república mexicana a solicitar la menbresía; deberás tener una identificación oficial y llenar un formulario
- En línea: ingresar a la página oficial de Sam’s Club o su aplicación móvil, seleccionar la opción “hazte socio” o “membresía”, llenar el formulario y seguir las instrucciones para el pago