La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) informó que han decidido recortar la tasa de interés al 7.25%, cuyos efectos aplicarán desde el 7 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, Banxico explicó que se ha tomado esta decisión al considerar la desaceleración de la actividad económica global y nacional y las tensiones comerciales.

Banxico anuncia recorte de tasa de interés a 7.25% a partir el 7 de noviembre de 2025

Banxico anunció la disminución de 25 puntos base en la tasa de interés interbancaria, estableciéndose en 7.25%, por lo que suman 12 recortes desde el inicio de 2024.

Según el comunicado, Banxico realizó este recorte considerando la debilidad que ha mostrado la actividad económica en México, además del impacto de las políticas comerciales del mundo.

Pese a la debilidad de la actividad económica, la Junta de Gobierno de Banxico espera llegar a su meta respecto a las perspectivas de inflación, que es del 3% para el tercer trimestre de 2026.

Banxico reafirmó su compromiso de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional y perseverar sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.