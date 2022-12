Andrea Marván es la nueva comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien tomará posesión por un periodo de nueve años, tras ser ratificada por el pleno del Senado de la República.

La comisionada fue propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras acreditar el examen de conocimientos que dicta el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Estamos convencidos de que realizará importantes aportaciones en beneficio de la competencia y la libre concurrencia en los mercados”, expresó la Cofece en un comunicado.

La Comisión también destacó que, con la ratificación de Andrea Marván, el Pleno de la Cofece se fortalece al cumplir con cinco de las siete posiciones requeridas.

Cofece (Moisés Pablo / CUARTOSCURO)

¿Quién es Andrea Marván?

Andre Marván, nueva comisionada de la Cofece, anteriormente fue directora general de Promoción a la Competencia en dicho organismo, en el que suma 10 años de desempeño.

La comisionada cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y la maestría en la misma materia por la Universidad de Chicago. También imparte cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

AMLO envía terna a la Cofece

La designación de Andrea Marván se dio tras el acatamiento de AMLO y el envío de una terna, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de mantener a la Cofece, instancia con la que el presidente no está de acuerdo.

“Yo no estoy de acuerdo con la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a empresas públicas, no defiende al pueblo. Son instrumentos que fueron creados para proteger el modelo privatizador”, expresó AMLO.

El presidente no descartó la posibilidad de que en un futuro desaparezca la Cofece. Sin embargo, ante la imposibilidad de que suceda en este momento, AMLO se limitó a cumplir la orden de la Corte.