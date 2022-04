La Comisión Federal de Competencia Economica (Cofece) inició una controversia constitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO; sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la desechó.

Cofece presentó esta controversia con el fin del impugnar la Ley de la Industria Eléctrica, la cual está vigente desde 21 de marzo de 2021 y le otorga preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector de energía eléctrica mientras que limita las inversiones del sector privado en energía eólica y fotovoltaica.

Tanto ministros como ministras de la SCJN no entraron a estudiar los reclamos de la Comisión pues determinaron que la Ley de la Industria Eléctrica no afecta la esfera de competencia de Cofece, por lo que no tiene legitimación para activar el juicio.

Cofece interpone controversia constitucional contra Ley de la Industria Eléctrica

La Cofece interpuso una controversia constitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica ante la SCJN el pasado 22 de abril de 2021.

Los argumentos de la Cofece para interponer dicha controversia es que con la Ley Eléctrica se vulneraban artículos constitucionales en temas de copetencia económica y libre concurrencia en el mercado en materia eléctrica.

“Parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. Lo anterior, en afectación a la esfera competencial de la Cofece al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector”. Cofece

Además, la Comisión también sostuvo que con la Ley de la Industria Eléctrica se quebrantaron las reglas establecidas en 2014, que otorgaban a los órganos estatales actuar como reguladores.

Alejandra Palacios, presidenta de Cofece (Cuartoscuro)

SCJN determina que Ley de la Industria Eléctrica no afecta a Cofece

Con una votación de seis votos contra cinco, el pleno de la SCJN determinó que la Cofece no tenía interés legítimo para impugnar la Ley Eléctrica.

Esto porque la Ley de la Industria Eléctrica no hizo modificaciones en las normas de la Comisión, por lo que no invadió sus facultades legales.

Entre los votos a favor de la Cofece se encontró el de la ministra Loretta Ortiz, quien seguía el proyecto, pues consideró que Cofece sí era parte legitimada para activar el juicio constitucional, aunque en su análisis de fondo estableció que la Ley Eléctrica no afecta la competencia.

Por otra parte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la SCJN declaró que la Cofece no tiene relación jurídica con los derechos constitucionales que podrían estar en riesgo.

Y explicó que su esfera de acción se limita a la competencia y no para reclamar la serie de artículos que presentó en la demanda; por lo que con una mayoría de votos, la controversia constitucional fue desechada.