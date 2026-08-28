¿Almacenes Ánfora cierra? Empresa aclara confusión por tiendas Anforama

La empresa de Almacenes Ánfora aclaró la confusión generada entre sus clientes tras darse a conocer el cierre de las tiendas Anforama.

Almacenes Ánfora señaló que esta situación se debe a la similitud en el nombre de las tiendas Anforama, lo que ha llevado al público a pensar que se trata de la misma cadena de venta de productos para el hogar.

Esto pasará con Almacenes Ánfora tras confusión por cierre de tiendas Anforama

Mediante un comunicado, Almacenes Ánfora se pronunció debido a la confusión generada tras confirmarse el cierre definitivo de las tiendas Anforama.

Almacenes Ánfora señaló que sus tiendas continuarán operando con normalidad, con lo que buscan dar certidumbre a sus consumidores habituales.

Puntualizó que Almacenes Ánfora es independiente a la cadena Anforama, por que la confusión se derivó por ante la similitud que ambas cadenas tienen en su nombre, por lo que muchos usuarios asociaron erróneamente que se trataba de la misma tienda.

Así, se especificó que tanto Almacenes Ánfora, establecida en el año 1940, como la Fábrica de Loza “El Ánfora”, fundada en 1920, son entidades completamente ajenas a la organización mencionada.

Ambas corporaciones reiteraron que mantienen su funcionamiento con absoluta regularidad, agradeciendo la fidelidad de una clientela que los ha respaldado por más de 80 años en el mercado nacional.

Asimismo, hicieron un llamado a consultar únicamente sus canales digitales oficiales para evitar caer en desinformación respecto a sus servicios y productos.