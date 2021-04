Colaboración de Yuawi para Movimiento Ciudadano genera polémica

Según Juan Martín Pérez García, director de Derechos Infancia, Movimiento Ciudadano abandonó a Yuawi tras "usarlo" en 2018.

México.- La colaboración del cantante Yuawi López con Movimiento Ciudadano para la canción “ponte nuevo, ponte león” generó polémica en Twitter, ya que hubo quienes acusaron que el partido abandonó al menor de edad después de su primer participación con la plataforma, en 2018.

Según Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Derechos Infancia, Movimiento Ciudadano realizó uso político electoral de Yuawi, de 12 años de edad, durante 2018, y luego lo abandonó, por lo que el menor de edad tuvo que seguir cantando en calles de Zacatecas.

Nuevamente @MovCiudadanoMX realiza uso político electoral del niño indígena. Después del 2018 el pequeño fue abandonado y continuó cantando en las calles de Zacatecas. MC no realizó ninguna acción legislativa por la infancia indígena @INEMexico @CIDH @Pat_MercadoC @AlvarezMaynez — Compa Juan Martin MX (@juanmartinmx) — Compa Juan Martin MX (@juanmartinmx) April 2, 2021

A esto reviró Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que aseguró que Yuawi López no fue abandonado por Movimiento Ciudadano y no tiene nada de malo que cante , para también aseverar que no hay argumentos que justifiquen las acusaciones de abandono al menor de edad.

Pérez García respondió que Yuawi López tiene derecho a la educación y la cultura y no tiene por qué seguir sobreviviendo con el canto en la vía pública, y debe tener la posibilidad de ir a una escurla de música y vivir de sus habilidades.

Allá vive y le gusta la música. Siempre hemos tenido un diálogo respetuoso y siempre he acreditado que el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes es mi prioridad pero:



1. No fue abandonado.



Y 2. No entiendo qué tiene de malo que cante. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 2, 2021

Yuawi López canta "Ponte Nuevo, ponte León"

Yuawi López colaboró con el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, y la influencer y figura del internet, Mariana Rodríguez, para la canción “Ponte Nuevo, ponte León“, como parte de la campaña del senador con licencia de Movimiento Ciudadano.

La canción fue lanzada en Instagram y se ve en ella a Yuawi López cantando a lado de Samuel García, Mariana Rodríguez y otras personas más. La canción “Ponte Nuevo, ponte León” fue estrenada por primera vez en navidad, como un mensaje navideño de precampaña de Samuel García.

No es la primera vez que Yuawi trabaja con Movimiento Ciudadano. En 2018 el menor de edad cantó “Movimiento Naranja” para las elecciones de 2018. La canción se hizo viral durante la época navideña.