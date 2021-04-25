Londres.- Florence Green, la última veterana de la Primera Guerra Mundial de la que se tenía noticia, ha fallecido, informó el martes el hogar para ancianos en donde vivía. Tenía 110 años,

Funcionarios de Briar House Care Home en King's Lynn, Gran Bretaña, indicaron que Green murió el sábado, dos semanas antes de su cumpleaños 111.

Florence Beatrice Patterson nació en Londres el 19 de febrero de 1901 y se incorporó a la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés), en la unidad de mujeres, en septiembre de 1918, a los 17 años.

Trabajó como mesera en el comedor de oficiales de la RAF en Marham, en el este de Inglaterra, donde seguía laborando cuando terminó la guerra en noviembre de 1918.

Green recordaba con agrado su servicio durante la guerra.

"Conocí a decenas de pilotos y tenía citas", dijo en una entrevista concedida en 2008. "Tuve la oportunidad de subir a uno de los aviones pero tuve miedo de volar. Habría trabajado cada hora que Dios me lo permitiera. Pero tuve decenas de amigos en la base y nos divertimos mucho en nuestros ratos libres. Por muchas razones, me divertí como nunca".

La mujer fue reconocida de manera oficial como veterana de guerra cuando un investigador halló su registro de servicio en los Archivos Nacionales.

La RAF celebró su cumpleaños 110 en febrero de 2011 con un pastel.

Al preguntársele qué se sentía tener 110 años, Green dijo que "no es tan diferente a tener 109".

El último combatiente de la Primera Guerra Mundial conocido, el veterano de la Armada Real Claude Choules, murió en Australia en mayo del año pasado.

Tras la muerte de Choules, Green se convirtió en la única persona sobreviviente de guerra de que se tuviera conocimiento, de acuerdo con la Orden de la Primera Guerra Mundial, un grupo con sede en Estados Unidos que rastrea a veteranos.