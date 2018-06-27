El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo señaló que en caso de que la colación Por México al Frente no se alce con la victoria en las próximas elecciones, el proyecto integrado por el blanquiazul, el PRD y Movimiento Ciudadano se disolverá.

Así lo refirió el legislador al expresar que el Frente como tal es una coalición que fue conformada por meros fines electorales y en caso de que se obtengan resultados favorables, cada partido seguirá trabajando por su parte.

“La naturaleza del PAN y los entendimiento con PRD y MC son por fortalecer la institucionalidad (…) esta es una coalición, las coaliciones son sólo electorales, (desaparecería) en caso de no llegar a la cabeza, siendo la cabeza el acuerdo de coalición permanece", señaló.

Asimismo, refirió que hay cuestiones con las que se exhiben las notables diferencias entre los tres partidos que integran la alianza, sin embargo dijo que se decidió ir en conjunto para para que dichas disyuntivas se abordarán una vez concluido el siguiente sexenio.

“Hay cosas en las que no nos identificamos entre los tres partidos en la coalición, pero apostamos a dejarlas para después del año 2024 y no debatirlas en los 6 años de gobierno porque estamos buscando la estabilidad política nacional”, añadió.