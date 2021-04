Al ritmo de "Movimiento Naranja", Chucky protagoniza el spot de un candidato a diputado federal de Veracruz.

México.- Gustavo Melgarejo, candidato a diputado federal del Distrito 9 por Movimiento Ciudadano en Coatepec Veracruz , lanzó un spot de campaña en donde revive a Chucky, ‘el muñeco diabólico’, quien aparece bailando al lado del niño Yuawi.

A través de redes sociales el candidato de Movimiento Ciudadano, Gustavo Melgarejo, compartió el spot “súbele a ese Rolón” , donde a lo largo de casi 30 segundos se puede observar una escena de la película “La novia de Chucky” en donde se escucha la canción “Movimiento naranja”.

En el spot editado aparece también José de Jesús López Carillo, mejor conocido como "Yuawi" el niño el niño wixárika que se viralizó en 2018 con más de 13 millones de reproducciones en YouTube.

El video original fue editado, para que esta vez, en compañía de Yauwi y al ritmo de “Movimiento Naranja”, salga el muñeco Chucky bailando a su lado.

¿Quién es el candidato de Movimiento Ciudadano que hizo el spot de Chucky?

Gustavo Melgarejo Pineda es un empresario con más de 10 años dedicándose a la industria láctea, ya que es un productor de queso, además que tienen gimnasios y negocios de comida.

Se le caracteriza como una persona de trabajo que está incursionando por primera vez en la política, de cara a las elecciones de este 2021

A través de su lema "El fuerte es conejo, Gustavo Melgarejo", el candidato por Movimiento Ciudadano, contiende al Distrito 9 en Coatepec, Veracruz.

"Estoy convencido que la única manera de mejorar realmente la situación actual, no es quejándonos desde un sillón, sino participando en la vida política de nuestro país. No soy político, ni me considero tal. Por el contrario si el apoyo Movimiento Ciudadano y la gente me permiten la oportunidad de contender." Gustavo Melgarejo

El abanderado por Movimiento Ciudadano destacó que se le debe apostar al futuro para que las futuras generaciones tengan una base sólida para su desarrollo.