Londres, 8 ene (EFE).- El primer ministro británico, David Cameron, descartó hoy una negociación con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas y dijo que su país debe mantener siempre la “vigilancia” de las islas del Atlántico Sur.

En unas declaraciones hoy al programa del periodista Andrew Marr de la cadena BBC, Cameron respondió así a una pregunta sobre la decisión de varios países latinoamericanos de bloquear el acceso a sus puertos de buques con bandera malvinense.

El jefe del Gobierno británico destacó la importancia de mantener la defensa de las islas y de establecer unas “fuertes relaciones” con los países de América Latina.

“Tenemos que estar permanentemente vigilantes” en las islas, en clara referencia a su defensa.

Este año se cumple el trigésimo aniversario de la guerra de las Malvinas que enfrentó al Reino Unido y Argentina por la posesión de las islas, cuya soberanía reclama Buenos Aires desde 1833.

Los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- resolvieron en una cumbre celebrada el pasado 20 de diciembre en Montevideo bloquear el acceso a sus puertos de los buques con bandera de las Malvinas.

El 2 de abril de 1982, Argentina ocupó las Malvinas, lo que provocó la reacción de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, que envió una fuerza militar al Atlántico Sur y supuso el comienzo de una guerra que concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.

En el conflicto bélico murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos.

El mes próximo, el príncipe Guillermo -segundo en la línea de sucesión a la corona británica- viajará a las Malvinas para tomar parte de unos entrenamientos como piloto de helicóptero de rescate.