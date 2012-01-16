Buenos Aires, 16 ene (EFE).- Argentina repudió hoy que el “ilegítimo y autodenominado Gobierno” de las islas Malvinas, cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido, haya prohibido el desembarco de turistas de un crucero, entre ellos varios argentinos, por “supuestos problemas de salud pública”.

El incidente ocurrió este sábado, cuando al crucero Star Princess se le prohibió hacer escala con desembarco en Puerto Argentino (Port Stanley) debido a un brote de gastroenterocolitis, según informaron turistas argentinos a la prensa de Buenos Aires.

“La nave, propiedad de una empresa estadounidense, había cumplido previamente con los protocolos sanitarios tanto de Argentina como de Chile”, subrayó la Cancillería argentina en un comunicado.

Argentina “espera que la medida tomada se base en razones estrictamente objetivas y que no se trate del enésimo acto hostil dirigido a turistas de varias nacionalidades, así como contra ciudadanos argentinos que tienen el simple deseo y la aspiración de conocer las Malvinas”, remarcó.

En diciembre pasado, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y socios del bloque suramericano resolvieron impedir que atraquen en sus puertos barcos con bandera de las Malvinas, cuya soberanía está en disputa desde enero de 1833, cuando las islas fueron invadidas por tropas británicas que desalojaron a pobladores argentinos.

Argentina reclama al Reino Unido que reanude las negociaciones por la soberanía de las Malvinas, interrumpidas desde la guerra librada en 1982 y que ganaron los británicos.