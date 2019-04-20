México.- Entre 2015 y 2018 que el general Eduardo León Trauwitz fue subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) se gastaron millones en combatir el huachicoleo… ¡y este aumentó!

Fueron 2 mil 281 millones de pesos los que se gastaron en el mantenimiento de equipos tecnológicos, así como en aeronaves no tripuladas para detectar flujos de combustible.

Sistema SCADA

Por ejemplo, el dinero destinado al mantenimiento del sistema SCADA no fueron de utilidad para la petrolera, reporta Reforma, con base en datos oficiales.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017, Pemex Logística implementó con deficiencia ese monitoreo de ductos, ya que la mitad de los sitios estratégicos no contaron con vigilancia.

Con el sistema se vigilarían 379 sitios estratégicos de una red de siete poliductos y 47 sistemas complementarios, pero al revisar el cumplimiento de ese objetivo, la ASF halló que 170 sitios estratégicos, el 44.9 por ciento, no estaban monitoreados, pues nunca se instalaron los equipos, o bien, porque los dispositivos colocados sufrieron desperfectos y no fueron reparados.

Molestia en Pemex

En la petrolera se criticó el gasto destinado al sistema, pues dicen que se demostró que no sirve al cuestionar que de qué sirve que detecte la caída de presión del flujo, si ya se sabe que es por una toma clandestina.

Y señalan que las que salieron ganando fueron las empresas a que se les pagó millones en los contratos.

Solamente en los tres primeros meses de 2018, Pemex erogó 902.6 millones de pesos para “mantenimiento táctico” para los bienes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica.

Investigación a Leon Trauwitz

El general Eduardo León Trauwitz es investigado actualmente por la Fiscalía General de República por el robo de combustible.

El pasado 10 de abril acudió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur a una audiencia de imputación, pero se aplazó para el próximo 17 de mayo.

La audiencia va contra 21 ex funcionarios de Pemex y se aplazó porque la FGR no le entregó a todos los imputados los 16 tomos de la carpeta de investigación y ello fue considerado por Trauwitz como que lo dejaba en estado de indefensión total.

Vive con el salario de Sedena

El militar comentó que vive con el salario que le paga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual recibe en efectivo, toda vez que la Unidad de Inteligencia Financiera le mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias.

AMLO reveló investigación a Trauwitz

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló a principios de este año que un general que fungió como jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto es parte de una lista de personas que se investigan por el robo de combustible.

Abundó que como parte de una investigación a fondo y conjunta con todas las dependencias encargadas de los energéticos en el país, el general Eduardo León Trauwitz es investigado.