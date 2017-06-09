El senador panista Ernesto Ruffo Appel recriminó el hecho de que la ex primera dama, Margarita Zavala, pida que en el proceso interno del blanquiazul, para la designación de candidato, se privilegie la equidad cuando ella misma lleva 2 años haciendo campaña a su favor.

“Ella empezó hace casi dos años, ¿y qué tal para los que acabamos de expresar que tenemos intención? Ella empezó muy temprano, ¿por qué?, sin duda lleva ventaja”, advirtió el también aspirante a ella candidatura panista para la elección presidencial de 2018.

Ante los señalamientos de Margarita Zavala, el legislador del PAN expuso que la forma más correcta de poner piso parejo para todos los que tienen intenciones de ser los abanderados, es la realización de debates.

En entrevista con El Financiero, sostuvo que “lo que realmente empareja el piso son los debates, porque ahí nos van a ver de carne y hueso a cada quién y de qué estamos hechos”.

Sobre el punto, Ruffo indicó que ya se le presentó la idea al presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, además de que de acuerdo a sus dichos, 2 de los 7 aspirantes ya avalaron su participación, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Ernesto Derbez, pero la invitación está abierta a Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes.

En relación a las recientes declaraciones de Margarita Zavala, sobre la necesidad de definir al candidato panista, el senador señaló que son preocupantes.

“Oírla hablar así me preocupa muchísimo. Yo no olvido que hace ya cerca de dos años empezó a promoverse, diciendo que iba como independiente, y esperaba que el PAN se le adhiriera, o sea, hasta le puso condiciones al PAN”, denunció.

Bajo ese contexto, exhortó a la otrora primera dama a que se sume al esfuerzo de ir a los debates y, con ello, lograr que la militancia, de una manera constructiva, vea y entienda las propuestas.

Con información de El Financiero