Lorenzo Córdova asegura que el INE está "por encima de las partes"

Lorenzo Córdova condenó los ataques al INE y aseguró que no caerán en provocaciones, durante la sesión que discute el caso de Salgado Macedonio

México.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el órgano electoral no caerá en provocaciones, sólo harán que se cumpla la ley, porque como árbitro está por encima de las partes.

Este 13 de abril, Lorenzo Córdova lanzó un mensaje a las personas que han amenazado al órgano electoral, durante el inicio de la sesión del Consejo General en la que se discute el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

“El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley” Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova asegura que el INE no esta en contra de ningún actor político

Luego de que Félix Salgado Macedonio y el presidente de Morena, Mario Delgado, se han expresado contra el INE y han acusado a Lorenzo Córdova de pertenecer al “PRIAN”, el consejero presidente aseguró que no están en contra de ninguna fuerza política.

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea” Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova dice que el INE no caerá en provocaciones

En su intervención, Lorenzo Córdova destacó que el Consejo General del INE tiene claro que se están desplegando estrategias de descalificación contra el órgano electoral, pero no van a caer en provocaciones.

“Tenemos claro que se están desplegando estrategias de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas” Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova condena las amenazas directas contra el INE

El consejero presidente aseguró que nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directa. Luego de que Félix Salgado Macedonio aseguró que “iría a buscar a los consejeros a sus casas”.

“Nuestro compromiso con la neutralidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estos consejeros y consejeras nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales” Lorenzo Córdova

Este martes 13 de abril, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila cancelar la candidatura a Félix Salgado Macedonio.

En la sesión, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena en el INE, criticó la postura de Lorenzo Córdova y le recordó que en el derecho nadie está por encima.