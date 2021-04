Lorenzo Córdova señaló que el INE no se va a dejar amedrentar por las amenazas que lanzó Félix Salgado Macedonio.

México. - El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó que ni él ni sus compañeros se dejarán amedrentar, esto luego de que Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno del estado de Guerrero, amenazó con "buscarlos" en caso de que no se avale su candidatura para las próximas elecciones.

Así lo indicó Lorenzo Córdova en entrevista para el noticiero radiofónico de Carlos Loret de Mola, en la cual dijo que no tiene sentido participar en discusiones como la busca generar Salgado Macedonio, pues consideró que las amenazas que lanzó no son actos adecuados para ningún contexto democrático.

Tras señalar que quienes no estén de acuerdo con las determinaciones del INE deben recurrir a las correspondientes vías jurídicas, Lorenzo Córdova señaló que ni él ni sus compañeros consejeros se dejarán amedrentar, pues dijo que la función del organismo al que pertenecen es la de tomar decisiones conforme a derecho .

"El INE a pesar de las campañas de amedrentamiento, este INE, estos consejeros, estas consejeras, no nos vamos a dejar amedrentar. Somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado decisiones conforme a nuestros principios, a nuestras lecturas del derecho" Lorenzo Córdova

Amenazas no deben figurar en contextos democráticos, señala Lorenzo Córdova

De la misma forma, el consejero presidente del INE indicó que la amenazas -como la lanzada por Félix Salgado Macedonio- no deberían figurar , pues destacó que los contextos democráticos no funcionan bajo amedrentamientos, y dijo que si hay personas que no lo entiendan de esa manera, se trata de una lástima.

Debido a ello, Lorenzo Córdova afirmó que el INE "no se va a enganchar" en una disputa de la que aseguró, tiene como única intención que el árbitro electoral se coloque en una posición como " contraparte de los actores políticos ", de la cual destacó, no le corresponde y jamás asumirá ese rol.

"El INE solo aplica la ley, es lo que hemos hecho, el Tribunal ha validado las decisiones que hemos tomado a que hubo irregularidades y pues lo demás es un juego al que el INE no le va a entrar" Lorenzo Córdova

Por lo anterior, Córdova Vianello destacó que ante las amenazas, amagos y amedrentamientos que lanzó Félix Salgado Macedonio en contra de los consejeros, el INE no tiene ninguna respuesta.

En el mismo sentido, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral rechazó realizar algún pronunciamiento relacionado con los dichos en contra del organismo, que ha lanzado el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , pues reiteró que el INE no es un actor político, pues tiene que colocarse por encima de ellos al ser un árbitro.

Cabe destacar que esta tarde, Félix Salgado Macedonio advirtió que en caso de que las autoridades electorales ratifican la determinación de retirarle su candidatura al gobierno del estado de Guerrero, “va a buscar” a los siete consejeros del INE e “irá a ver” al consejero presidente Lorenzo Córdova.