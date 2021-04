Estefanía Veloz condenó que Lilly Téllez imponga un modelo de cuerpo para denostar a las mujeres, por criticar a Citlalli Hérnandez

Luego de que Estefanía Veloz, conductora de televisión, defendió Citlalli Hernández, secretaría general de Morena, por los comentarios discriminatorios de Lilly Téllez, senadora del PAN, ésta le respondió “ diga no a las drogas”.

En una publicación de Twitter, Estefanía Veloz recomendó no “vivir en un mundo” donde personas como Lilly Téllez imponen un modelo de cuerpo para demostrar a otras mujeres. La senadora del PAN le respondió.

“Mente sana en cuerpo sano, desarrolle buenos hábitos y diga NO a las drogas” Lilly Téllez

Veloz defiende a Citlalli Hernández por burlas de Lilly Téllez

Estefanía Veloz, exmilitante de Morena, también destacó la labor de Citlalli Hernández; aseguró que ella es muestra de “que el valor y el trabajo son más importantes que acomodarse a los estándares patriarcales".

“No vivamos en un mundo donde las Lilly Téllez impongan un modelo de cuerpo para denostar a otras mujeres. Construyamos uno donde las Citlalli Hernández nos enseñen que el valor y el trabajo son más importantes que acomodarse a los estándares patriarcales” Estefanía Veloz

Lilly Téllez y su exjefe Salinas Pliego se burlan de Citlalli Hernández

Estefanía Veloz se sumó a las mujeres que condenaron los comentarios discriminatorios contra Citlalli Hernández por parte de Lilly Téllez, quien se burlo de su apariencia física llamándola “cenadora”.

El 21 de abril, empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un tuit: "¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?.. . Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar”.

A ello, Lilly Téllez, quien antes de ser funcionaria trabajó como conductora de TV Azteca, respondió con un mensaje discriminatorio contra Citlalli Hernández.

Ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas pic.twitter.com/1No7LxEKEE — Lilly Téllez (@LillyTellez) — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2021

Citlalli Hernández dice que Lilly Téllez carece de argumentos

Citlalli Hernández, quien también se desempeñó como senadora, respondió que Lilly Téllez cree con escudriñar su peso es necesario para ganar algún tipo de debate, porque no sabe argumentar.

Por el comentario, Lilly Téllez fue tundida en redes, pues le recordaron que ella inició su vida política con la bancada de Morena, además de que su comentario replica violencia contra las mujeres.