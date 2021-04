A través de redes sociales la senadora por el PAN, Lilly Téllez, arremetió contra Citlali Hernández al responder al empresario Ricardo Salinas Pliego

México.- A través de redes sociales la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que este lanzara una pregunta en la diferencia que existe entre senadora y cenadora.

Téllez aprovechó la pregunta para lanzarse en contra de Citlalli Hernández, senadora con licencia de Morena que actualmente se desempeña como secretaria general de dicho partido.

Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta de Twitter, expreso:

"Bueno mis estimados... los dejo para ir a descansar Cara durmiendo.

Por último:

"¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar." Ricardo Salinas Pliego

Ante el cuestionamiento, Lilly Téllez se apropió de la publicación como si la referencia hubiera sido para ella, y tomó la libertad de contestar al Salinas Pliego en su publicación.

La pa nista expreso que “ ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos” , junto a una foto que la incluía a ella y a la senadora Citlalli Hernández, por la bancada de Morena.

Ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas pic.twitter.com/1No7LxEKEE — Lilly Téllez (@LillyTellez) — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2021

Un usuario contestó a la senadora por Sonora, en la misma publicación, indicando que no era necesario que se burlara del físico de su compañera Citlalli para atacarla, a lo que ella se limitó a responder que no se trataba de un ataque a su aspecto físico, sino a su desempeño como funcionaria pública .

Lily Téllez vs Citlalli Hernández

La senadora Lilly Téllez se ha dado a conocer por las diferentes polémicas de las que ha participado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde a través de sus publicaciones o de contestar a otros, divide opiniones en la red social.

Tal es el casos suscitado hace dos meses por la senadora Lily Téllez, del PAN, criticó la actitud de la militante de Morena, Citlalli Hernández, ante las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Situación que se dio por el caso del precandidato de ese partido en Guerrero, Félix Salgado Macedonio , envuelto en un escándalo de acusaciones de abuso y violación.

“‘Ya chole’ dijo aquel... y las de Morena se hicieron chiquitas, morenitas rumiando en voz bajita.” Lily Téllez

Por medio de su cuenta de Twitter, Téllez profirió un par de mensaje con críticas a la actitud silenciosa de las integrantes de Morena ante la polémica candidatura de Salgado Macedonio.