El presidente del Partido Nueva Alianza, Jorge Antonio Kahwagi Macari, de 43 años, se realizó una operación estética para cambiarse los ojos de color: de marrón a azul, informa la revista TvNotas.

Esto, que podría pasar como una nota de espectáculos, llama la atención debido a que el diputado, quien pertenece a las comisiones de Economía, Gobernación y Presupuesto y Cuenta Pública, podría perder la vista.

Según la revista, una fuente cercana reveló que hace tres meses “Jorge se fue a Panamá para realizarse una operación llamada Newiris, que consiste en el cambio de color en los ojos” con el objetivo de “verse más actractivo”.

De acuerdo con la fuente, derivado de la cirugía a la que se sometió “debe ponerse gotas de por vida para lubricarse los ojos, porque con esta operación se le resecan.” y añadió “también me contó que sí es delicada la cirugía, ya que puedes perder la vista”.

Otros pacientes del mismo médico han contado sus experiencias vía internet, señalando que perdieron el nervio ocular, los intensos dolores de cabeza e incluso casos de glaucoma.

Cabe señalar que el diputado se ha operado la nariz, se realizó una liposucción, se puso botox antes de 2010, año donde un virus se le incubó en los pulmones; por cada operación, estética o no, el otrora diputado del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, ha pedido licencias laborales.

Finalmente, la revista señala que el costo de la operación estética fue de 100 mil pesos, aproximadamente.

Nota al pie:

Jorge Antonio Kahwagi Macari abandonó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) argumentando su salida por un desacuerdo con la manera de hacer política de Jorge Emilio González Martínez (El Niño Verde) y actualemente se desempeña como Secretario General del Partido Nueva Alianza hasta la renuncia de Tomás Ruiz González con lo que asumiría la Presidencia de dicho partido. Ha sido controversial en cuanto a su doble relación con la farándula mexicana y sus actividades políticas y empresariales, sin mencionar su cercanía con la líder magisterial Elba Esther Gordillo y una actividad social activa y muy publicitada.

Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Ha incursionado en el ámbito empresarial, actividades entre las que destaca el haber sido Vicepresidente del periódico mexicano La Crónica de Hoy.

Entró en controversia al participar en el reality show Big Brother producido en Televisa, pidiendo licencia en el Congreso, lo cual fue objetado por otros partidos políticos.

Con información de TV Notas.