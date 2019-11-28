Julián LeBaron invitó a una marcha que se realizará el domingo 1 de diciembre en la CDMX, en solidaridad con familias de los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados por criminales.

La cita para la movilización es a las 11 de la mañana en El Ángel de la Independencia y se prevé que finalice en el Monumento a la Revolución.

Cabe destacar que esta marcha tiene lugar un día entes de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la cual tendrá lugar en Palacio Nacional a las 10 de la mañana.

Seguirán buscando que los cárteles sean designados como terroristas

De acuerdo con Reforma, por su parte, Bryan LeBaron, primo del Julián LeBaron, indicó que persistirán con su idea sobre que Estados Unidos designe a los cárteles de la droga en México como terroristas .

Comentó que se enfocará en estar en contacto con los miembros de Congresos de EU, que les apoyan “en nuestros esfuerzos de declarar a los cárteles en México como organizaciones terroristas foráneas“.

Bryan LeBaron había sacado a la luz un comunicado en el que consideró que los cárteles mexicanos representan más peligro para el país vecino del norte que los grupos terroristas.

El pasado domingo 24 de noviembre, solicitó a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que el gobierno de Estados Unidos declare a los grupos de narcotráfico de México como ‘Organizaciones Terroristas Extranjeras’.

En la reunión con AMLO vamos por respuestas

El 4 de noviembre, nueve miembros de las familias LeBaron y Langford (tres mujeres y seis niños) fueron asesinadas en Bavispe, Sonora, en los límites entre ese estado y Chihuahua.

A raíz de esa masacre, LeBaron solicitaron al mandatario federal respuestas sobre las investigaciones que se llevan a cabo por parte de las autoridades.

Adrián LeBaron, padre de una de las víctimas afirmó a la periodista Azucena Uresti que ya son más de 20 días de sin saber nada, por lo que espera que en el encuentro el presidente les ofrezca avances del caso.

Asimismo, comentó que a partir de 2020 llevarán a cabo movilizaciones como la marcha de este 1 de diciembre en la CDMX para exigir justicia y que todo el país sienta la pérdida de su familia. “Les quiero hacer llegar a México este dolor”, apuntó.