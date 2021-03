El secretario de Salud Jorge Alcocer se vacunó contra el coronavirus en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

México.- El secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer Varela, recibió este martes 30 de marzo de 2021 la vacuna contra coronavirus Covid-19, en la Ciudad de México (CDMX).

Jorge Alcocer Varela fue vacunado por tener la edad requerida por el Gobierno de México para etapa de vacunación (60 años o más). El secretario de Salud recibió la vacuna en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán .

“Muy bien, muy orgulloso de ser mexicano”, expresó el secretario de salud, Jorge Alcocer, tras recibir la primera dosis de la vacuna Astra Zeneca en el Estadio Olímpico Universitario. pic.twitter.com/fd1aieSi1l — Gabriela Jiménez (@Gabi_Enez) — Gabriela Jiménez (@Gabi_Enez) March 30, 2021

De acuerdo con un video publicado por Canal Once, Jorge Alcocer Varela dijo sentirse bien y contento de recibir la vacuna contra el coronavirus. El funcionario esperó su turno como el resto de las personas y aseguró que es un orgullo ser mexicano.

Con esto Jorge Alcocer Varela se convirtió en el tercer funcionario del gabinete extendido de AMLO en recibir la vacuna contra el coronavirus. La primera en hacerlo fue la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue vacunada en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando la campaña llegó a esa alcaldía.

El otro vacunado es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, que recibió la dosis en Ciudad Universitaria.

AMLO esperará para vacunarse contra coronavirus



El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que esperará para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, pese a que esta semana le corresponde al haber iniciado la vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc.

AMLO explicó que se hará análisis antes de recibir la vacuna ya que los médicos que lo atienden le recomendaron esperar ya que posee suficientes anticuerpos contra el coronavirus, por el momento.