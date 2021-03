El secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que Hugo López-Gatell salió del hospital desde el fin de semana.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya no está hospitalizado tras dar positivo a Covid-19, confirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Este 1 de marzo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que López-Gatell salió del Hospital Temporal Citibanamex desde el fin de semana y se encuentra muy bien de salud. Sin embargo, López-Gatell aseguró que sería dado de alta entre hoy y mañana, en una carta a La Jornada.

📹 Según Jorge Alcocer, secretario de Salud, ya no está hospitalizado Hugo López-Gatell; que el fin de semana fue dado de alta. Anoche, en una carta el funcionario dijo que entre hoy y mañana lo darían de alta pic.twitter.com/0O1VmVOJSp — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) March 2, 2021

José Luis Alomía confirma que López-Gatell ya está en su casa

En la conferencia de Salud, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, confirmó que Hugo López-Gatell, este lunes 1 de marzo, salió de hospitalización y se encuentra prácticamente asintomático.

José Luis Alomía detalló que López-Gatell recibió oxigeno suplementario para poder tener los niveles óptimos de oxigenación y continuará con seguimiento médico porque la duración de Covid-19 dura en promedio 2 semanas.

Asimismo, el funcionario dijo que López-Gatell recibió medicamentos antinflamatorios que se suministran vía intravenosa, por ello, decidió acudir a una unidad médica y tener un control de su medicamento.

“Podemos confirmar que el subsecretario Hugo López-Gatell se encuentra de nuevo de regreso en su domicilio, continuará con seguimiento clínico epidemiológico correspondiente” José Luis Alomía

López-Gatell aseguró que sería dado de alta entre hoy y mañana

El 28 de febrero, Hugo López-Gatell envió una carta a La Jornada confirmando que ingresó al Hospital Temporal de Citibanamex desde el pasado miércoles 24 de febrero al medio día.

“No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa” Hugo López-Gatell

En la carta, el funcionario de Salud aseguró que su función respiratoria es normal y satura al 98 por ciento con un mínimo aporte de oxígeno suplementario. En cuanto a su cuadro de Covid-19, se considera de un nivel moderado.

Sin embargo, López-Gatell señaló que saldría del hospital entre hoy o mañana; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que salió desde el fin de semana.

“En cuanto termine el tratamiento iré a casa, mañana (lunes 1 de marzo) o el martes. Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente” Hugo López-Gatell

En conferencia confirmaron que López-Gatell seguía hospitalizado

El 28 de febrero, en conferencia de prensa, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, confirmó que López-Gatell se hospitalizó de forma preventiva por tener un cuadro moderado de Covid-19 y requerir el suministro de oxígeno.

Asimismo, Ruy López Ridaura dijo que López-Gatell seguía hospitalizado y era probable que fuera dado de alta este 1 de marzo, luego de que el 20 de febrero confirmó que tenía coronavirus.