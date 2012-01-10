Buenos Aires, 10 ene (EFE).- Argentina reivindicó hoy la decisión del Mercosur y sus asociados de impedir que atraquen en sus puertos barcos con bandera de las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Buenos Aires defendió la decisión adoptada por el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión plena, luego de que el canciller británico, William Hague, considerara la medida como un “bloqueo comercial”.

La Cancillería argentina alegó en un comunicado que estas acciones “se encuadran en la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables que pertenecen al pueblo argentino tal como lo reconocen, entre otros países, todas las naciones de la región”.

El impedimento para el atraque en puertos del Mercosur y sus países asociados (Chile, Ecuador, Perú y Colombia, además de Bolivia, aunque no tiene salida al mar) de barcos con bandera de Malvinas fue adoptado el pasado 20 de diciembre en la cumbre semestral del bloque suramericano, realizada en Montevideo.

Según la Cancillería argentina, Hague reconoció hoy ante el Parlamento de su país la existencia de esta medida e “informó que luego de hablar en dos oportunidades con el canciller uruguayo, Luis Almagro, y de varias gestiones ante los gobiernos de Chile y Brasil, ha quedado firme que los barcos que usaban el ilegítimo pabellón deberán reemplazarlo”.

El canciller argentino, Héctor Timerman, se comunicó hoy con sus colegas de Brasil, Chile y Uruguay, “quienes confirmaron que sus respectivos gobiernos no habían modificado su posición desde que se adoptara” la decisión regional, el mes pasado, “y que así fue transmitido al Gobierno del Reino Unido”, según informó el Gobierno de Cristina Fernández.

“El canciller británico habló de la necesidad de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas sin mencionar que el Reino Unido ha incumplido con 10 resoluciones de la Asamblea General y 29 resoluciones del Comité de Descolonización, que instan a ambos países a reiniciar las negociaciones”, añade el comunicado argentino.

El 2 de abril de 1982, Argentina ocupó las Malvinas y desató con ello una guerra en la que murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos y que concluyó el 14 de junio de ese año con la victoria de las tropas del país europeo.