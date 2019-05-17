Continúa la audiencia del general brigadier Eduardo León Trauwitz y 20 militares más en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur por su implicación en el delito de huachicoleo.

Al ex funcionario de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex) lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR) de su probable responsabilidad en el robo de hidrocarburos a la paraestatal.

De acuerdo con La Jornada, a la audiencia llegaron dos camionetas de militares, quienes resguardan a uno de los imputados. Además, arribaron varios abogados que representarán a sus clientes.

En calidad de imputados

Trauwitz y los militares comparecen en calidad de imputados ante la juez de control María Elena Cardona. Se trata del primer general en esta administración a quien se le inicia un juicio y podría ser vinculado a proceso por huachicoleo.

Fue a finales de marzo de 2017, cuando el abogado Jorge García Adriana denunció irregularidades en el combate al robo de hidrocarburos por parte de militares, con base en testimonios de 3 soldados.

Se aplazó en abril pasado la diligencia porque ya que la defensa legal de los inculpados acusó a los integrantes del Ministerio Público Federal (MPF) de no proporcionar a los señalados por huachicoleolos 16 tomos de la investigación.

Se investiga red al interior de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en febrero de este año qie se investigaba una red que operaba al interior de la petrolera, que permitía el robo de combustible.

A raíz de esa investigación se congelaron las cuentas bancarias de los soldados, ya que ya que estaban comisionados en esta área y tenían como deber combatir el huachocoleo en diversas zonas del país.

Luego de la acusación, Trauwitz regresó a México por orden de la Secretaría de la Defensa Nacional porque en esos momentos se encontraba de agregado en Panamá.