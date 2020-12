Las empresas no pueden exigir esta prueba a sus empleados, y deben enfocar sus esfuerzos en mantener las medidas de prevención del coronavirus.

México.- Las empresas de México no deben exigir pruebas de coronavirus a sus empleados para permitirles trabajar, aseguró el director de epidemiología, José Luis Alomía.

Durante la conferencia vespertina de este 16 de diciembre de 2020, a pregunta expresa sobre casos de patrones que exigen la prueba a sus trabajadores para permitirles laborar, el funcionario recordó que este no es pretexto para hacerse el examen de Covid-19.

"Definitivamente no. No es una causal para tomarse una prueba de laboratorio con intención o finalidad de detectar virus SARS CoV 2 el hecho de presentarla para poder continuar laborando. Esto es una acción que no debería de llevarse a cabo por empleadores o empresas, inclusive los lineamientos que se trabajaron de la mano del IMSS que cubre mucho de este apartado" José Luis Alomía. Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud

Alomía destacó que los lineamientos del IMSS no permiten la solicitud de pruebas o resultados de laboratorios para permitir el ingreso a trabajar.

Además, enfatizó que esta solicitud es inútil dado que puede llevar a una falsa sensación de seguridad que propiciaría el relajamiento de las medidas de cuidado y prevención dentro del espacio laboral.

"Yo puedo irme a tomar una prueba, no tengo síntomas, salgo negativo, la presento a mi empleados, ingreso a trabajar. Peor aun porque ingreso con una falsa sensación de seguridad y puede llevar a relajar las medidas del ambiente laboral y en las cuales sí deberían estar al pendiente que se cumplan, como son sana distancia, uso de cubrebocas en oficinas con varios módulos, ventilación constante, acceso a lavabos para mantener higiene de manos o la presencia de alcohol gel" José Luis Alomía. Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud

Coronavirus en México 16 de diciembre

De acuerdo con las autoridades de salud del Gobierno de México, hasta este 16 de diciembre se han presentado un millón 277 mil 499 contagios de coronavirus y 115 mil 769 muertes.

Este día se sumaron al registro 670 nuevos decesos y 10 mil 297 casos confirmados, con lo cual la cifra sigue creciendo en el país.

Además, la positividad de las pruebas de Covid-19 ha seguido en aumento.Ahora se coloca en 40 por ciento.