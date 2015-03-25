México.- Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) defendieron el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta digital, ante las dudas de la capacidad económica de Grupo Radio Centro para hacer el pago por la concesión.

En el marco de su comparecencia ante las comisiones de Comunicaciones y Transportes, y Radio Televisión y Cinematografía del Senado, los comisionados respaldaron la modalidad de sobre cerrado y aseguraron que el proceso se apegó a los principios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Además, aseguraron que se verificaron las capacidades técnicas, económicas y legales de los dos postores.

Encabezados por el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldívar, expusieron que es adecuado el resultado de la licitación por sobre cerrado en el que resultaron ganadores el Grupo Radio Centro y Cadena Tres.

El comisionado Adolfo Cuevas Teja respondió a los cuestionamientos respecto a que el proceso podría ser fallido por el hecho de que Radio Centro ofertó más de mil 200 millones respecto del otro competidor, y podrían no tener recursos para pagar al Estado mexicano.

?No tenemos elementos de que no se va a cumplir la contraprestación, tiene 30 días naturales; en caso de incumplimiento, el IFT cuenta con una garantía de 430 millones?.

El comisionado Mario Germán Fromow también defendió el proceso de licitación y rechazó las críticas respecto a que una de las televisoras ofreció mil 200 millones de pesos más que la otra.

Recordó que otras licitaciones del espectro radioeléctrico en México se entregaron hasta con 28 veces más del precio de referencia.

La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales, expuso que es cuestionable, y ha causado polémica, la postura del IFT ante la gran diferencia de precios entre cada una de las propuestas ganadoras del proceso de licitación para dos nuevas cadenas de televisión abierta.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, criticó a los comisionados por no responder a tiempo a los cuestionamientos hechos en el pasado por los senadores.

?El cargo de comisionado que les fue conferido en términos constitucionales no significa en forma alguna un cheque en blanco, significa cumplir con un mandato constitucional y un mandato legal, y parte de ese mandato y parte de esas obligaciones es precisamente el deber de rendir cuentas?, concluyó.