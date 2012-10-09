México, 8 Oct. (Notimex).- El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, Ernesto Gándara, llamó a todos los sectores del país a considerar que las diferencias en torno a la reforma laboral serán para enriquecer y fortalecer la unidad de los mexicanos.

El legislador priista indicó que el Senado de la República enfrentará las controversias que provoca ese tema que consideró difícil y álgido, como en su momento las enfrentó la Cámara de Diputados.

Ante los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y de la Coparmex, Alberto Espinosa, indicó que las aportaciones de los representantes de los sectores obrero, empresarial, abogados laboristas y expertos académicos enriquecerán la minuta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

En su intervención, el senador Javier Lozano sostuvo que no debe tenerse la menor duda de que el Partido Acción Nacional pugnará por aquello que no contiene la iniciativa en materia de democracia sindical, y que lo harán valer como cámara revisora.

A su vez, la legisladora del PRD, Alejandra Barrales, dijo a los líderes empresariales que su bancada ve en una reforma laboral la oportunidad para buscar generación de empleo, mejorar salarios y la vida de los trabajadores, así como aumentar la productividad.

Sin embargo, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también ven que esta iniciativa presentada por el Ejecutivo federal no resuelve estos problemas, pues ésta “plantea flexibilizar la contratación, pero también el despido de los trabajadores”.

En tanto, la senadora perredista Dolores Padierna consideró que la reforma es un ataque al Artículo 123 constitucional, pues destruye la estabilidad en el empleo, y que los cambios son pensando en la macroeconomía, mientras que la Ley Federal del Trabajo se refiere a la microeconomía, al salario del trabajador,

De su lado, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armando Neyra Chávez, explicó a los empresarios que las 500 iniciativas de reforma laboral que han sido presentadas con anterioridad “no han pasado porque siempre se han querido meter en la vida interna de los sindicatos”.

En su oportunidad, el dirigente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, agradeció la invitación de los senadores para dar su opinión, y señaló que los cuestionamientos de los legisladores al sector privado fueron muy interesantes, pero que ellos asistieron al Senado a dar su opinión, no a convencerlos sobre esta legislación.

“Venimos a dar nuestra opinión, una opinión muy respetuosa y nos llevamos varios temas que pusieron en la mesa, de los cuales posteriormente les haremos llegar algunas precisiones que, creemos con mucho respeto, que hubo equivocaciones”, aseveró.

En la reunión estuvieron presentes también Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México; Emilio Carrillo Gamboa, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.