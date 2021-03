"No camines sola por la calle", eso es lo que significa ser mujer en México, por lo que con 'Somos todas' exigen respetar derechos de mujeres y niñas.

México.- Con la campaña 'Somos todas', impulsada en redes sociales, diversas personalidades del gremio periodístico exigen respetar derechos de mujeres y niñas en el marco del Día Internacional de la Mujer 2021.

"No camines sola por la calle", "no te pongas una falta muy corta", "trabaja más, gana menos", eso es lo que significa ser mujer actualmente en México, por lo que con la campaña 'Somos todas', se exige respetar derechos de mujeres y niñas en el marco del Día de la Mujer.

Violencia hacia mujeres durante la pandemia

Un grupo de mujeres periodistas impulsan la campaña 'Somos todas', en la que hacen un llamado a que en el marco del Día de la Mujer, se respeten los derechos de las mujeres y las niñas.

Y es que señalan que pese a que hace un año, un gran número de mujeres se dejó ver en las calles exigiendo un alto a la violencia, con la llegada de la pandemia del Covid-19, pareció que el movimiento se había callado.

No obstante, mientras se implemento la medida "quédate en casa", como medida para frenar el avance del coronavirus en el 2020, en ese años más mujeres fueron asesinadas, golpeadas y maltratadas al interior de sus hogares o fueron despedidas de su trabajo.

En el 2020, unas 70 mujeres fueron violadas a diario, en tanto que 3 mil 723 fueron asesinadas en 2020 y se cometieron 940 feminicidios. En tanto la brecha salarial fue del 54 por ciento.

"Son razones para decir ya basta. La lucha porque se respeten los derechos de las mujeres y de las niñas era es urgente" Mujeres periodistas

Mujeres periodistas que participan en campaña 'Somos todas'

En un video que circula en las redes sociales, las comunicadoras destacan que ante la desigualdad, la violencia, el abuso el no derecho a la justicia, "no nos vamos a callar".

Por lo anterior, piden hacer de México un lugar que "nos incluya respetuosamente a todas", por lo que llaman a "no a los asesinatos impunes, no a los acosadores, no a los violadores"...

Finalizan diciendo que "ningún muro nos detendrá", en referencia a las vallas que han instalado en algunas instalaciones en el Zócalo de la CDMX, como el Palacio Nacional, en el marco de la marcha que se celebrará este 8 de Marzo, en el Día de la Mujer.

Las comunicadoras que participan en la campaña 'Somos todas' son: