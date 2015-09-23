El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el diario Reforma, el ex mandatario se presentó en las instalaciones de la SEIDO el pasado 27 de agosto en calidad de testigo y respondió alrededor de 40 preguntas relacionadas a los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre en Iguala.

Aguirre, experredista, solicitó licencia al cargo de gobernador el 25 de octubre de 2014, tras un mes de intensas protestas por la desaparición de los estudiantes.

Desde entonces, Aguirre Rivero ha evitado cualquier aparición pública, incluso tras el encarcelamiento de su hermano, Carlos Mateo, que se desempeñó como funcionario en su administración y está preso desde febrero de 2015 por el desvío de 287 millones de pesos.

Las fuentes federales consultadas por Reforma aseguran que uno de los cuestionamientos realizados a Aguirre fue su vínculo y relación con María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, quien supuestamente habría sido el enlace con Guerreros Unidos para el financiamiento de su campaña en 2010.