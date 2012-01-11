La Paz, 10 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó hoy al Reino Unido por pedir a los países suramericanos que no apoyen la iniciativa de impedir a sus puertos el ingreso de buques con bandera de las islas Malvinas y expresó su apoyo a Argentina en la disputa por el archipiélago.

Morales lamentó que el canciller británico, William Hague, haya llamado a las naciones suramericanas a no sumarse a la iniciativa de prohibir a la región la entrada de barcos con la bandera de las Malvinas, actualmente bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.

“Las Malvinas son de Argentina y por eso apoyamos esta decisión del pueblo argentino, de su Gobierno, de su presidenta. El mundo sabe que en una guerra injusta los ingleses se adueñaron de las Malvinas”, dijo el mandatario en un encuentro con mujeres campesinas en la ciudad central de Cochabamba.

El impedimento para el atraque en puertos del Mercosur y sus países asociados (Chile, Ecuador, Perú y Colombia, además de Bolivia, aunque no tiene salida al mar) de barcos con bandera de Malvinas fue adoptado el pasado 20 de diciembre en la cumbre semestral del bloque suramericano, realizada en Montevideo.

El presidente boliviano ratificó hoy su apoyo a esa medida al asegurar que Bolivia se “asociará” con Argentina “para defender la dignidad y la soberanía” de ese país y de la región.

Según el mandatario boliviano, algunas “trasnacionales inglesas asociadas con el sector oligárquico chileno” propiciaron la guerra librada entre Chile y Bolivia a fines del siglo XIX, en la que el país andino perdió su salida al Pacífico.

“La historia se repite. Por tanto el mar quitado por transnacionales inglesas con oligarquías chilenas en cualquier momento tiene que volver a los bolivianos como las Malvinas para Argentina”, agregó.