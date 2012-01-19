El Partido Acción Nacional (PAN) en la ALDF denunció en la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Obras y Servicios Públicos local, Fernando Aboitiz, por no haber cancelado su comparecencia la víspera ante la Comisión de Medio Ambiente de ese órgano legislativo.

El diputado panista Juan Carlos Zárraga señaló que todos los servidores públicos están obligados por la ley a comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cuando y cuantas veces se les se les requiera.

Las comparecencias, añadió, no están sujetas al criterio del secretario o funcionario público que se le cite.

Zárraga Sarmiento indicó que Fernando Aboitiz no puede argumentar problemas de agenda para no asistir a una comparecencia a la que está obligado por ley.

Su inasistencia, precisó, sólo hace pensar que el funcionario no está preparado para informar y demostrar que el problema de la basura en el Bordo Poniente se esté resolviendo.

Resaltó que al no venir Fernando Aboitiz a comparecer puede hacerse acreedor a una amonestación, suspensión, sanción económica y hasta la inhabilitación.

El legislador comentó que no es la primera vez que un secretario del gobierno capitalino argumenta problemas de agenda para no venir a comparecer.

Es una burla para los diputados, más que en estos momentos de crisis que hay en la ciudad por el problema de la basura y que el funcionario local no quiera dar la cara, remarcó.

