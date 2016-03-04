México.- Para investigar los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y en Allende Coahuila en 2011, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Colegio de México (Colmex) firmaron un convenio para la creación de una comisión de la Verdad.

En dicha comisión participarán académicos como Javier Sicilia, Mariclaire Acosta, Rubén Aguilar y Juan Villoro coordinador por el promotor de derechos humanos, Sergio Aguayo.

Por su parte Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la CEAV, dijo que el Seminario de Violencia y Paz realizará una investigación exhaustiva sobre dos terribles acontecimientos en la historia del país, “y en donde la verdad sigue siendo una deuda hacia las víctimas cuyas vidas fueron cegadas”.

Rochín manifestó que es “urgente una transformación en el país, una reforma pertinente para construir una mejor institución que sostenga la problemática de todas las víctimas de nuestro país”.

Con dicho convenio se generarán las condiciones para una relación directa, continua y fructífera entre dos sectores que deben vincularse en favor de las personas víctimas; la academia y el Estado.

Comentó que San Fernando y Allende comparten el demudado rostro de la ignominia. El enfrentamiento con el horror ha sido tal vez la causa por la que estas tragedias no han recibido el análisis que merecen.

Sergio Aguayo apuntó en que el grupo de investigadores atenderán la parte jurídica como y la parte socioeconómica y que acudirán a los lugares de las tragedias para entrevistar a quienes se tenga que entrevistar con viajes ida y vuelta si es necesario.

Señaló que serán dos comisiones de la verdad que se integrarán desde una institución académica y tendrán dos prioridades, presentar a la CEAV una serie de sugerencias para que ellos las canalicen a las tres procuradurías involucradas y a las tres comisiones de derechos humanos, así como también a la CIDH.

