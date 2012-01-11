Santiago de Chile, 10 ene (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó en la noche del martes que las embarcaciones que naveguen con la bandera de las Islas Malvinas no podrán ingresar a puertos chilenos.

Según un breve comunicado de la Cancillería, “Chile continuará aplicando, conforme al Derecho Internacional y a la legislación chilena, las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos nacionales”.

De esta forma, el ministerio de Relaciones Exteriores chileno desestimó las versiones de su similar del Reino Unido en torno a levantar la prohibición para que barcos con bandera de Malvinas puedan recalar en los puertos nacionales.

“(Esto) en cumplimiento con los compromisos adoptados en las declaraciones emitidas en el marco de la Reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), del 26 de noviembre de 2010, y de la reciente Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Mercosur y Estados Asociados, de 20 de diciembre de 2011”, precisó la nota de la Cancillería chilena.

En la última reunión, la presidenta argentina, Cristina Fernández, había solicitado a los países del Mercosur vetar a los barcos con bandera de Malvinas.

El canciller británico, William Hague, advirtió hoy a las naciones suramericanas “que no deben ser cómplices de Argentina” y prohibir la entrada de barcos con la bandera de las Malvinas.

Hague afirmó que tras negociaciones de funcionarios británicos, Uruguay, Chile y Brasil acordaron no participar de esa política.