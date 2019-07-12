De acuerdo con Guillermo Barradas, abogado de Eduardo León Trauwitz, un juez federal determinó que el bloqueo de las cuentas bancarias del general fue ilegal.

En este sentido, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que las descongele de inmediato.

Son dos cuentas las que están congeladas, comentó Barrandas, quien indicó que ya se comprobó que la DEA no investiga al general del Ejército Mexicano, el cual había sido el motivo del bloqueo.

Amparo concedido para el general

Aunque Eduardo León Trauwitz logró un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias aún están bloqueadas pues se informó que Hacienda presentó un recurso de revisión que aún está en análisis en un Tribunal Colegiado.

Fue la jueza Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Alma Delia Aguilar Chávez, quien concedió el amparo al general del Ejército Mexicano y dio un plazo de tres días para desbloquearle las cuentas.

Dicha resolución estuvo basada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se estableció que el bloqueo por parte de la UIF contra personas físicas y morales, puede ser revertido a través de una suspensión provisional.

Lo anterior, siempre y cuando el congelamiento de las mismas no proceda de una petición internacional o de una investigación sobre terrorismo.

Inmediata liberación de cuentas

La juzgadora ordenó invalidar las órdenes de bloqueo de cuentas, derivado de los actos declarados inconstitucionales, “es decir, que procedan a la inmediata liberación de las cuentas bancarias del aquí quejoso”.

Señaló que la concesión de amparo es extensiva a los actos de aplicación expresados por el general León Trauwitz y los actos subsecuentes derivados de éste o relacionados con el mismo.

Reconoció que el máximo tribunal de justicia no se pronunció sobrwe el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, que regula las funciones de la UIF.

No obstante, sostuvo que sí se puede establecer que ese artículo tiene un “vicio” al dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera que la Constitución reserva en exclusiva al Ministerio Público de la Federación.

Investigación a León Trauwitz

Eduardo León Trauwitz se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el robo de hidrocarburo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El general del Ejército fungió como escolta de Enrique Peña Nieto cuando este gobernó el Estado de México.

Cuando el mexiquense llegó a la Presidencia de la República, nombró al general del Ejército como titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la petrolera.