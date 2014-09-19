Trascendió este viernes que el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, pidió a Germán Larrea, presidente de Grupo México, su renuncia como miembro del Consejo de Televisa debido a que este entró a la licitación de una nueva cadena de televisión, sin informar a los directivos de la televisora.
Larrea ocultó al Consejo de Televisa que desde hace meses entró a la licitación de las nuevas cadenas de televisión, hecho que supondría un acto de deslealtad hacia la televisora, pues, como consejero de Televisa, tiene acceso a información estratégica y de operación, datos que aprovechó en su proyecto de las nuevas cadenas.
Lo anterior representa un conflicto de intereses, toda vez que Televisa es una empresa pública que cotiza en México y en Nueva York, y una conducta indebida hacia dicho consejo.
Luego de enterarse de que Larrea es postor a una de las nuevas cadenas de televisión, Azcárraga llamó al presidente de Grupo México para pedirle su renuncia.
Cabe mencionar que Larrea es presidente de Grupo México, que es investigación por la PGR y la PROFEPA debido al derrame que causó la Minera Buenavista, en Cananea, Sonora, considerado el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en México.
Larrea formaba parte del Consejo de Televisa desde hace 8 años y hoy deja la televisora a petición de Azcárraga Jean.