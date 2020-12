En 2020 aumentaron feminicidios y casos de violencia familiar

En comparación con 2019, este año hubo 2% más feminicidios y 4% más de denuncias por violencia familiar en México



México.- Feminicidios y denuncias por violencia familiar aumentaron en México durante los primeros once meses del año en comparación con las cifras de 2019; hasta noviembre, los asesinatos de mujeres catalogados como feminicidios crecieron en un 2% y los casos de ese tipo de violencia en un 4%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La organización civil Causa en Común analizó los datos presentados por el Secretariado hasta noviembre de 2020; y en las estadísticas sobre el delito de feminicidio, destacaron que hubo 15 registros más a lo sumado el año anterior, pero alertaron sobre un subregistro de casos y por lo que “la tasa real podría superar ampliamente algunas de las más altas” del mundo.

Aunque de manera oficial, en promedio los feminicidios registrados al día son 3, en la categoría de homicidio doloso, 10 mujeres son asesinadas al día. Cabe destacar que el mes pasado iniciaron 85 casos como feminicidios y con lo que el delito continúa con una ligera alza. Este año, fue en junio cuando se denunciaron más feminicidios con 99, casi igualando la cifra histórica de diciembre de 2018 con 100.

¿Dónde hay más feminicidios en México?

Datos del SESNSP indican que es el Estado de México donde más feminicidios hay con 133 hasta noviembre de 2020; le siguen Veracruz con 82 y la CDMX suma 67. En Baja California Sur y Aguascalientes únicamente se reportaron 2 casos, pero Causa en Común califica este dato como atípico y puede haber un subregistro .

En general, fueron 17 estados los que aumentaron sus registros por feminicidio y 13 donde las cifras disminuyeron. Y los municipios con más casos, hasta ahora son Ciudad Juárez con 19, Tijuana y Monterrey con 17, y Culiacán con 13.

Además del feminicidio, en los primeros 11 meses de 2020 también aumentó en 3% el asesinado de niñas, niños y adolescentes con 32 casos más en comparación con el año anterior, y una tasa de al menos 3 menores asesinados al día que sería “el mayor número menores de edad asesinados desde que se tiene registro”.

Cifras feminicidios Captura de pantalla

Aumento de violencia familiar y su relación con la pandemia

Sobre el aumento de denuncias por violencia familiar , Causa en Común reportó que con base en el Secretariado, la cifra creció a 8 mil 451 (4%) y ello a su vez, sería resultado de las medidas de aislamiento y movilidad tomadas por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Con lo anterior, en promedio en un día se habría denunciado violencia familiar 605 veces, siendo octubre el mes con el mayor número número de registros. Cifras enteras indican que es la CDMX la entidad donde más se denuncia este delito con 25 mil 278, seguida de Nuevo León con 16 mil 656 y el Edomex suma 15 mil 399.

Otros delitos que aumentaron en 2020

A nivel nacional, aumentaron el número y tasa de asesinatos y casos de narcomenudeo ; al mismo tiempo, hubo una disminución en los registros de extorsiones, secuestros, robos con violencia y robos de vehículos con violencia, aunque esto podría a la dificultad para perpetrar delitos específicos por la pandemia de coronavirus.

Y otra situación que resalta la organización Causa en Común es que hay un grave problema de sub-representación de delitos de alto impacto porque los estados probablemente no están reportando crímenes o los están catalogando como delitos de menor gravedad. Dicho subregistro también podría deberse a que la ciudadanía no los denuncia, las instituciones no promueven la denuncia o manipulan las cifras de incidencia delictiva.