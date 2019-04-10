México.- Se lleva a cabo la audiencia inicial del general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex funcionario de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de robo de combustible a la petrolera, mejor conocido como huachicoleo.

El general llegó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para comparecer y estuvo acompañado de sus abogados Roberto García y Guillermo Barradas.

De acuerdo con La Jornada, la diligencia podría estar a cargo, entre otros, del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien respondió hace un mes a las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre posibles actos de corrupción de impartidores de justicia.

FGR presentará datos de prueba

La FGR presentará datos de prueba en busca de que el juez de control vincule a Trauwitz a proceso por actos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, en perjuicio de Pemex.

El general señalado fue jefe de seguridad cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Una vez que el priista llegó a la Presidencia, a Trauwitz se le puso al frente de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex.

AMLO lo señaló

En la estrategia contra el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó estaban bajo la mira varios militares por huachicoleo ya que utilizaban sus puestos dentro de la empresa... entre ellos se encontraba Trauwitz.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2014 y 2016, Pemex gastó más de 3 mil millones de pesos para supervisar y custodiar sus bienes y así evitar el robo de combustible, pero hubo recursos que no se utilizaron durante 40 meses.

Las irregularidades se detectaron en la operatividad de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que dirigió León Trauwitz.

Una anomalía gira en torno a la creación de un centro de control y mando de operaciones contra el robo de hidrocarburos al que se le denominó C-4.