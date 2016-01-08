México.- Carlos Aceves del Olmo asumirá el control de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tras la muerte de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe.

De acuerdo con El Financiero, los estatutos de la CTM dictan que en caso de ausencia temporal, permanente o fallecimiento, el cargo de Secretario General será asumido provisionalmente por el primer secretario general sustituto, posición que actualmente ocupa Aceves del Olmo.

El nuevo dirigente ha sido senador y 3 veces diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con 75 años de edad, es actual dirigente de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF), y se ha desempeñado en varios puestos operativos dentro del CEN del tricolor.

En febrero, los 14 secretarios generales y sustitutos de la CTM deberán sostener una reunión plenaria para la elección directa y secreta del nuevo dirigente, donde está previsto que Aceves del Olmo asuma el mandato para el periodo 2016-2022.

Gamboa Pascoe murió anoche a los 93 años de edad, como consecuencia de una complicación respiratoria.