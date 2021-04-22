Ciudad de México.- Arturo López Obrador pidió a su hermano, Andrés Manuel López Obrador, respetar las convicciones de los individuos, aunque no coincidan con sus opiniones.

En entrevista con Adela Micha, el hermano del dirigente nacional de Morena reiteró su apoyo a la campaña del candidato del PRI en la carrera por alcanzar el gobierno en Veracruz.

Arturo lamentó los señalamientos de su hermano, quien lo acusó de ser un "traidor" por haberse sumado al bando de los "corruptos". El ingeniero de profesión dijo que los únicos aspirantes con posibilidades reales ganar la elección del próximo 5 de junio son el priista Héctor Yunes Landa, y el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En ese sentido, Arturo López Obrador dijo que conoce al candidato priista y que se desenvuelve de una forma honesta y humilde, contrario al blanquiazul, sobre quien, recordó, pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito y hasta pederastia.

El integrante de la familia López Obrador residente en Veracruz dijo que no busca polemizar con su hermano, pues reconoce en él a una persona con valores, que debería de llegar a la presidencia de México, al conocer las necesidades del país. Sin embargo, Arturo consideró que el dirigente de Morena debe ser más tolerante con quienes no comparten las mismas ideas.

"No quiero polemizar con él, pero también no se vale ser tirano, y querer que todos pensemos como piensa él. Yo creo que en todos los partidos hay gente buena, que quieren que las cosas cambien. Estoy seguro que Héctor va a hacer un buen gobierno, que va a limpiar la casa".