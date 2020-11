Zoé Robledo dijo que los principales instrumentos de revisión para le entrega de apoyos son: el acta de defunción y los registros del Sisver

México.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer algunas precisiones sobre quiénes y cómo se podrá iniciar el trámite para acceder al apoyo de 11 mil 460 pesos para gastos funerarios de personas que han muerto por coronavirus Covid-19.

En la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, el funcionario federal fue cuestionado respecto a los casos de personas fallecidas por causas atribuibles al Covid-19, pero que no pudieron acceder a una constancia oficial por parte de las autoridades. En su respuesta, Zoé Robledo dijo que los principales instrumentos de revisión para el reconocimiento de beneficiarios son: las actas de defunción y el de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias ( Sinever ).

Expuso que el Sinever cuenta con el registro más completo de personas fallecidas por la pandemia, y que los casos sospechosos en donde no se señaló al coronavirus como la causa de muerte, fueron remitidos a un comité técnico dictaminador que revisó cada uno de sus elementos y resolvió si la persona murió o no como consecuencia de la pandemia.

Los deudos que soliciten el apoyo y no cuenten con un comprobante de prueba de positiva de Covid-19, o que su caso no aparezca en los registros del Sinever, no podrán ser considerados como beneficiarios del programa. Robledo aseguró que el apoyo representa un esfuerzo de varias dependencias y que se busca garantizar la mayor accesibilidad posible.

"El acta de defunción con la CURP podría utilizarse para verificar en el Sisver si la razón de fallecimiento fue por Covid-19, si existe una prueba confirmatoria. En caso de que ni el acta de defunción, ni exista el registro en el Sisver, pues entonces no se otorgaría el apoyo" Zoé Robledo

Trámite para apoyo de gastos funerario se realizará a través de plataforma digital

El "Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por la Enfermedad COVID-19" será universal y los deudos podrán iniciar el trámite de registro a partir del 2 de diciembre en la plataforma digital: www.deudoscovid.gob.mx. Los requisitos son: acta de defunción, declaración de decir la verdad y la acreditación del parentesco.

Los 11 mil 460 pesos para gastos funerarios podrán ser solicitados por el esposo, la esposa, pareja, hija, hijo, padre o madre de la persona fallecida; pero sólo se autorizará una sola entrega por cada víctima. Los beneficiarios son los deudos de todas las víctimas fatales en México por el Covid-19 desde el 18 de marzo y hasta que el gobierno federal declare el fin del periodo de Emergencia Sanitaria por la pandemia.