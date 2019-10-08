La página electrónica en la que se presentó el Proyecto Alternativo de Nación del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ahora es un sitio de videos porno.

El sitio estaba habilitado como www.proyecto18.mx y en él se dispuso la plataforma de gobierno de AMLO, pero desde hace casi 60 días es una página con contenido pornográfico .

“El documento Proyecto de Nación 2018-2024 está disponible en el sitio www.proyecto18.mx. Posteriormente se incluirán todos los documentos de trabajo que sirvieron como fundamento para su elaboración”, se lee en el documento denominado Proyecto Alternativo de Nación que difundió Morena durante la campaña electoral de López Obrador.

El sitio estuvo inhabilitado durante un tiempo y los documentos como el proyecto en mención fueron removidos de esa página.

Proyecto Alternativo de Nación (Especial)

De Proyecto Alternativo a sitio porno

En la dirección web www.proyecto18.mx actualmente aparecen videos con secuencias pornográficas con títulos en las que se hace referencia a pueblos de México como “Mujeres de 18 años en Guanajuato”, “Sexo casero de esposos en Naranjos Amatlán”, “Videos porno caseros calientes en San Francisco Cajonos” “Trío con mi mujer en Tetela De Ocampo” y “Sexo Luna de Miel en Hidalgo Del Parral”, por mencionar algunos.

En la página electrónica se pueden encontrar videos de categorías como “Colegialas”, “Cornudos XXX”, “Culioneros”, “Culonas”, “Gorditas XXX”, “Mamadas” y “Panochas” y aparece la leyenda “Todos los derechos reservados”.

Contenido disponible en Proyecto 18 (Especial)

El Proyecto18 -que tiene ahora la misma dirección electrónica que utilizó el plan de gobierno que planteó AMLO en campaña-, se define como una página de porno mexicano gratis “para los amantes del chilango”.

“En nuestro portal web estamos dispuestos a darte lo que quieras y, como sabemos lo mucho que calienta a los mexicanos que siempre nos piden más, decidimos crear para ti una categoría especial llamada videos pornográficos mexicanos” Proyecto 18

“Los mexicanos son expertos en el mundo del sexo y tenemos sus videos aquí en resolución HD completamente gratis, aquí puedes ver: mexicanas follando rico, maduras enseñando cómo follar a una mujer real (...) todo esto y mucho más disponible por un clic, atrévete a saber cómo es la vida sexual en México “, dice la página.

Los desarrolladores del sitio Proyecto 18 -creado el 12 de agosto pasado-, aseguran que se ha hecho una selección de los mejores videos que se encuentran en la web: “Claramente somos expertos, así que sabemos que el porno que quieres ver y lo que no, créeme, ¡nunca podrás ver nada como lo que tenemos para ti!”

¿Qué es el Proyecto Alternativo de Nación?

El Proyecto Alternativo de Nación para 2018-2024 enmarca los lineamientos que planteó AMLO como parte de una nueva visión del país con propuestas en materia económica, política, social y educativa para generar políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y la pérdida de bienestar para las familias mexicanas.

Estas tendencias habían marcado a México en los últimos 35 años y era necesario emprender un cambio de rumbo bajo estos planteamientos que sostuvieron el discurso político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ganar la Presidencia.

El sitio electrónico de ese documento rector que tendría que dar cuenta de los avances del gobierno -al menos así se definía en el plan presentado-, hoy se ha convertido en una página de videos “con sonidos de mujeres en noches de sexo incontrolable y jodidamente fantástico”, de acuerdo con lo que parece una mala traducción al español de un texto en habla inglesa.

El servidor de www.proyecto18.mx se encuentra en Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos).