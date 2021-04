Covid-19: Amiga de Ana Guevara recibió vacuna en Conade; se saltó la fila

Una amiga de Ana Guevara que no es deportista, no rebasa los 60 años y no es personal médico, se vacunó contra el Covid-19.

México. - A mediados del recién concluido mes de marzo, deportistas que se preparan para participar en los Juego Olímpicos de Tokio 2021 comenzaron a ser vacunados contra el Covid-19, por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dispuso que las dosis solo se usarán para los competidores. Sin embargo, la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara desatendió la disposición de AMLO debido a que, de acuerdo con lo informado por Proceso, una amiga suya no rebasa los 60 años y no es personal médico, recibió la vacuna. Según informa la reportera Beatriz Pereyra, la jefa del Departamento de Apoyos Educativos y Administrativos del Cnar (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento), Cynthia Maribel Leyva Roa , fue vacunada contra el Covid-19 el pasado 18 de marzo. Puedes leer: Se va Ana Guevara, ¿quién llega? Amiga de Ana Guevara dijo que "la jefa la mandó a llamar" El reporte indica que durante el inicio de vacunación de deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Cynthia Maribel Leyva Roa, una funcionaria que ha sido identificada como amiga de Ana Guevara dijo que “la jefa” -en referencia a la propia Guevara- la mandó llamar para que recibiera la primera dosis de la vacuna Sputnik V, es que les que se está aplicando en Conade. De la misma forma, la información apunta que fue ante la presencia de los mismos deportistas, entrenadores y personal administrativo del Cnar que estaban presente en el acto de vacunación, cuando Cynthia Maribel Leyva Roa fue vacunada . La funcionaria, amiga de Ana Guevara, no es mayor de 60 años ni tampoco se desempeña como trabajadora de salud que atienda en primera línea, por lo que se ha determinado que se saltó la fila y desatendió las instrucciones de AMLO. Recomendamos: Denuncian por extorsión a Ana Guevara; habría pedido dinero para entregar contratos De acuerdo con la información que cita a personas cercanas a la situación, Cinthya Leyva Roa es una de las funcionarias de la Conade que tiene mayor cercanía con la titular del organismo, Ana Guevara. Asimismo, se apunta que ingresó al Cnar el 16 de agosto de 2019 y antes de asumir el puesto de jefa del Departamento de Apoyos Educativos y Administrativos, fue secretaria de Ana Guevara cuando ésta fue diputada federal por el Partido del Trabajo (PT). Hasta el momento el organismo o la propia Ana Guevara se han pronunciado por la información revelada. Lee esto: Sufre atentado empresario que denunció a Ana Guevara