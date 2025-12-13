Un juez otorgó un amparo a Zhenli Ye Gon para conocer la fecha exacta y los detalles de su detención en Estados Unidos; el empresario chino sigue recluido en el penal del Altiplano.

De acuerdo con la información, el juez dictó que está información es trascendente para salvaguardar el debido proceso penal que enfrenta el empresario Zhenli Ye Gon; los detalles.

Juez otorga amparo a Zhenli Ye Gon para conocer detalles de su detención en Estados Unidos

El empresario chino Zhenli Ye Gon logró un amparo para que se le informe la fecha exacta en la que fue detenido en 2007 y se le entregue una copia del proceso legal que siguió en Estados Unidos.

Anteriormente, la cancillería le había negado la información al argumentar que no tiene la facultad para atender su solicitud y comentó que la FGR es quien realiza los procesos de extradición.

Pese a esta resolución, un juez federal determinó que los datos requeridos por Zhenli Ye Gon son trascendentes “para salvaguardar el debido proceso penal que se le sigue en su contra”.

Por lo anterior, el juez dictó que la solicitud de Zhenli Ye Gon se remitiera al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, para que se le dé la información sobre su detención en Estados Unidos.