Yeidckol Polevnsky, Diputada Federal de Morena, ya respondió a quienes desean verla fuera de la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Ello luego de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, negara el registro de Yeidckol Polevnsky en la encuesta nacional al argumentar que sólo están contemplando a seis corcholatas de Morena.

Yeidckol Polevnsky quedó fuera del registro para las elecciones 2024 debido a que este fue definido el pasado domingo 11 de junio en el Consejo Nacional de Morena.

En 2024, se disputará la permanencia de Morena en el gobierno federal y en nueve estado de México: Actualmente, el partido guinda gobierna sobre 23 estados de la República.

En entrevista con Joaquin López-Dóriga, la diputada Yeidckol Polevnsky afirmó que “no busca ser la candidata presidencial”, sino que buscará ser Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“Mientras todo mundo estuvo hablando de candidaturas, yo no he hecho absolutamente nada [...] Pero cuando plantearon que se va a competir para ser Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, ese tema me interesa

Yo soy fundadora de Morena

Yeidckol Polevnsky